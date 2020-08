© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "4338 richieste nei trasporti (tremila tassisti e mille Ncc). Da lunedì scorso iniziati i pagamenti per i primi 2.500 operatori, in gran parte tassisti. Nei prossimi giorni liquideremo altri". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)