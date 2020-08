Campania: Ciarambino (M5s), daremo 20mila case ai cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha quindi aggiunto: "A seguito dell'emergenza Covid ci saranno 10 mila nuove famiglie sfrattate: sono i nuovi poveri. Ci sono 4500 immobili requisiti alla criminalità organizzata, di cui circa un migliaio potrebbero essere trasformati in unità abitative. Quando si parla di edilizia residenziale pubblica si pensa solo a quelle 70mila famiglie che da anni aspettano una casa dalla Regione Campania o dai comuni, ma oggi il bisogno della casa riguarderà sempre più persone". Ciarambino ha concluso: "Si trata di famiglie giovani che non possono permettersi una casa, padri e madri che hanno perso il lavoro e non possono pagare l'affitto e dare un tetto ai propri bambini". (Ren)