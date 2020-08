Abruzzo: Fioretti ricorda la tragedia di Marcinelle, morirono tanti lavoratori abruzzesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 8 agosto si celebra la "Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo". La ricorrenza, istituita nel dicembre 2001, ricorda l'esplosione verificatasi nella miniera di carbone del "Bois du Cazier" a Marcinelle, sobborgo operaio di Charleroi in Belgio, che procurò la morte a 262 minatori, 136 dei quali provenienti dall'Italia, molti dei quali di origine abruzzese. Tra le vittime 40 provenivano da Manoppello, in provincia di Chieti. Ad affermarlo è l'Assessore regionale abruzzese al Lavoro, Pietro Fioretti. "Questa importante giornata commemorativa", spiega Fioretti in una nota, "permette di riconoscere il meritato apprezzamento ai lavoratori italiani ed abruzzesi nel mondo che, ogni giorno, si rendono testimoni delle eccellenze del nostro territorio oltre i confini nazionali. La tragedia di Marcinelle del 1956 ha, pertanto, un elevato valore umano, sociale ed economico e ci esorta a meditare sulla valorizzazione dei nostri brillanti giovani talenti nel mercato del lavoro nazionale, europeo ed internazionale. Il popolo abruzzese, difatti, si è contraddistinto nel corso della storia, remota e recente, per la innata capacità di adattamento, resilienza e l'ingegno che continua a dimostrare anche oggi in piena crisi pandemica. Il nostro pensiero - sottolinea ancora Fioretti - è rivolto a tutti quegli eroi che hanno perduto la vita nell'espletamento del loro dovere, lontani dalla terra di origine e dalla propria famiglia". (segue) (Gru)