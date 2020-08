© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo convivere con il Covid fino a che non avremo il vaccino. Questo presuppone grande responsabilità da parte di tutti. E il superamento di un clima di rilassamento registrato in queste settimane". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)