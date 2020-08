Campania: Falanga (Udc), punteremo su unica lista con Caldoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per evitare inutili frammentazioni e, peggio ancora, quell'accozzaglia di liste che caratterizza lo schieramento pro De Luca, con il grave rischio di confondere l'elettorato, l'Udc ha deciso, di comune accordo con Stefano Caldoro, di puntare su una sola proposta politica". Lo ha dichiarato in una nota, l'ex senatore Ciro Falanga, attuale coordinatore campano dell'Unione di Centro. "Presenteremo pertanto, in Campania, una lista unica, insieme con quella del nostro candidato governatore, nella quale potranno trovare spazio tutti quei candidati che condividono i nostri stessi principi liberali e di democrazia". (Ren)