Molise: Fanelli (Pd), al Sud sarà possibile tagliare il costo del lavoro e dare una mano alle imprese

- Micaela Fanelli, capogruppo del Partito democratico nel Consiglio regionale del Molise, dichiara: "Difficilmente commento i provvedimenti nazionali poiché, a mio avviso, il ruolo regionale chiede un'attenzione quasi esclusiva al Molise. Ma questa volta voglio farlo - prosegue in una nota - perché la scelta è così forte e giusta che merita una presa di posizione pubblica. Il governo, sulla spinta del Partito democratico e del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, trova l'accordo per rilanciare il lavoro nel Mezzogiorno. La misura, contenuta nel decreto Agosto, prevederà il taglio del 30 per cento del cuneo fiscale per 3,5 milioni di lavoratori delle imprese private. Grazie alle risorse del Recovery fund", sottolinea Fanelli, "al Sud sarà possibile tagliare il costo del lavoro e dare una mano alle imprese, anche quelle più piccole che maggiormente hanno risentito della crisi generata dalla pandemia". (segue) (Gru)