Campania: De Luca, su sanità subito tentativo di aggressione mediatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo registrato un tentativo di speculazione politica e di aggressione mediatica che lascia il tempo che trova. Dobbiamo sapere che Campania con sua prova di efficienza e concretezza e coraggio amministrativa è cosa che non è stata digerita da tutti, in Italia. C’è parte opinione pubblica che si aspetti che Napoli sia camorra o caos. Quando emergono esempi di efficienza e rigore sembra che la cosa dia fastidio". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)