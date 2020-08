Campania: De Luca, varato piano di aiuti per musei e biblioteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo varato un nuovo bando che riguarda 10mila euro per musei provinciali, 3600 per il resto. Diamo ai musei locali, contributi di mille euro fino all’esaurimento di fondi. Contributo di 10mila euro a biblioteche provinciali, 2.600 per le altre. Diamo contributo di 2.600 euro a istituti culturali. In preparazione un bando per lavoratori spettacoli e comparto audio visivo da mille euro, guide turistiche nelle aree vesuviane e montane". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)