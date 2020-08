© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo che la Campania non è la Svezia: abbiamo tassi di disoccupazione elevati, situazioni pesanti su piano sociale. Piano un aiuto decisivo per tanti cittadini, modo efficace per contrastare penetrazione criminalità organizzata in famiglie e economia". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)