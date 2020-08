Campania: Ciarambino (M5s), daremo 20mila case ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo dare 20mila nuove case a 20mila cittadini della Campania". Lo ha annunciato il candidato del Movimento 5 Stelle alla Regione Campania Valeria Ciarambino: "I nostri non sono numeri dati a caso. Ci sono 70 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica del patrimonio regionale che sono oggetto di una scarsissima manutenzione. Assocasa stima che 10mila case, tra patrimonio regionale e comunale, non siano assegnate per mancata manutenzione". E ancora: "Noi vogliamo assegnarle utilizzando anche gli strumenti che il governo mette a disposizione: eco bonus, sisma bonus e bonus per il fotovoltaico. In aggiunta a questo ci sono 1200 immobili di proprietà della Regione, alcuni di questi non sono nemmeno mappati, e solo 92 sono dati in locazione. Noi vogliamo mappare il patrimonio regionale, riqualificarlo e restituirlo ai cittadini e non ai soliti ricchi proprietari alberghieri a cui viene fatto pagare per hotel di lusso di proprietà regionale un affitto da fame, mentre poi ci sono famiglie senza case". (segue) (Ren)