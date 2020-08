Piemonte: protezione civile, i contributi aumentano del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata oggi dalla Giunta della Regione Piemonte la nuova convenzione biennale 2020-21 che regola i rapporti con le organizzazioni di volontariato della Protezione civile. Non veniva aggiornata da 5 anni. Il documento prevede un aumento di oltre il 10 per cento per ogni associazione per un importo complessivo di 2.686.000 euro a favore del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Odv, del Coordinamento delle sezioni piemontesi dell’Associazione Nazionale Alpini, della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte, del Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte, dell’ANPAS-Comitato Regionale Piemonte, del Banco Alimentare Piemonte ONLUS e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Il contributo è destinato al mantenimento in efficienza del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale e della capacità di risposta operativa del sistema regionale di protezione civile, e sarà liquidato alle organizzazioni in un’unica soluzione. (segue) (Rpi)