Campania: D'Amelio, fruttuoso il nostro impegno contro il bullismo online

- Intervenuta a un seminario contro il bullismo, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio ha dichiarato: "Il nostro impegno su questo tema ha dato i suoi frutti. Nel corso di quest'anno, nonostante la lunga pausa, dovuta al lockdown, non abbiamo mai smesso di interagire con i nostri ragazzi attraverso incontri on line per informarli sui pericoli del web e su come comportarsi in caso di emergenza. Una strategia vincente grazie alla quale siamo riusciti a fare rete". (Ren)