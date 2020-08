© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sarà tempo per distanziamento, banche, edifici nuovi: siamo a metà agosto, concentriamoci su cose possibili. Mascherine e controlli. Quello che verrà di più va bene, ma queste sono le cose essenziali da fare per la sicurezza. Noi lo faremo col massimo dell’impegno". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)