- "Aziende turistiche, abbiamo chiuso il 1 agosto il bando per il turismo. Vi sono state 3.641 pratiche presentate, per un importo di 11 milioni che liquideremo nei prossimi giorni". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)