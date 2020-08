Abruzzo: Pescara, progetto del comune “Abitare sostenibile” per vivere meglio la propria casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Pescara all'avanguardia in Italia per l'applicazione del superbonus 110 per cento da poco introdotto con la conversione del decreto Rilancio: attraverso il sito del comune o il portale web di Società Pescara Energia diventa semplicissimo e immediato conoscere le regole e i servizi a disposizione per usufruire di una grande opportunità per la riqualificazione edilizia ed energetica a costo zero, con tutte le norme di riferimento, le regole del meccanismo, l'elenco dei primi operatori economici già accreditati e una sezione per immettere i dati e richiedere un contatto con l'operatore prescelto. Oltre a facilitare l'incontro tra i proprietari degli immobili presenti sul territorio comunale e gli operatori specializzati nel settore dell'efficienza energetica, le Energy services company (Esco), Pescara Energia ha il compito di verificare le diagnosi energetiche e i contratti di rendimento energetico, nonché di monitorare e divulgare i risultati conseguiti. (segue) (Gru)