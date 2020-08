Abruzzo: Pescara, progetto del comune “Abitare sostenibile” per vivere meglio la propria casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un ulteriore e decisivo passo verso la piena realizzazione del progetto “Abitare sostenibile” fortemente voluto dall'amministrazione comunale e previsto nel programma del sindaco Carlo Masci “Pescara città vivibile”. Le Esco accreditate, con l'adesione si sono impegnate a coinvolgere nelle attività le imprese esecutrici, gli installatori e i tecnici locali, in modo da ridare impulso al comparto dell'edilizia, in sofferenza da un decennio, e far ripartire un circolo virtuoso a beneficio di tutta l'economia. Il comune, tramite la società Pescara Energia, vigilerà sulla correttezza e sulla coerenza delle proposte formulate, che saranno validate e quindi confermate dagli energy manager. Si tratta di un modo concreto per facilitare l'incontro tra proprietari, amministratori e imprese accreditate, assicurando il pieno rispetto delle regole e delle norme di settore. Lavorare sulla riduzione delle emissioni clima-alteranti che derivano dagli edifici inefficienti significa investire su una città più sostenibile, più moderna, più bella e più vivibile. "Occorre fare tutto questo per noi stessi e per le future generazioni, soprattutto per non disperdere il grande patrimonio ambientale ricevuto in eredità, perno centrale della nostra economia locale: ci aspettiamo grandi risultati da questo nostro progetto che ha anticipato in alcuni aspetti, la politica energetica nazionale dei prossimi anni", ha commentato Masci. (Gru)