Imprese: Terna, al via spostamento elettrodotto da centro abitato di Chignolo Po

- Terna ha avviato i lavori per lo spostamento dell’elettrodotto a 380 chilovolt Lacchiarella-Chignolo Po nel tratto che interessa il comune di Chignolo Po. Stando al relativo comunicato stampa la fase attualmente in corso, che Terna prevede di completare entro la fine dell’anno, prevede la realizzazione di una variante localizzativa all’esistente linea. Una volta terminate tali attività, la società avvierà la demolizione di 14 tralicci elettrici, oggi a ridosso dell’abitato, per un totale di 5,5 chilometri di linee eliminate e la restituzione di oltre 20 ettari di territorio. L’inizio dei lavori di smantellamento è previsto per i primi mesi del 2021. L’intervento, prosegue la nota, prevede un investimento di 6,7 milioni di euro ed è l’attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto da Terna e il comune di Chignolo Po ed è frutto di una proficua collaborazione tra la società e l’amministrazione comunale per tutte le attività connesse all’individuazione del nuovo tracciato. (Com)