Coronavirus: Piemonte, gli asili nido ripartiranno il 31 agosto

- In Piemonte i servizi all’infanzia riapriranno lunedì 31 agosto. Parliamo di asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi familiari. Questa la data fissata dalla Regione dopo aver analizzato il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia inviato pochi giorni fa dal governo, che ha ottenuto parere favorevole della Conferenza delle Regioni. Anche se l’adeguamento della normativa nazionale arriverà solo nei prossimi giorni, già stamattina l’assessorato regionale all’Istruzione ha informato tutti i Comuni. "Si tratta di un passo molto importante - spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino - dopo mesi di chiusure che, causa emergenza Covid-19, hanno negato ai bambini il diritto alla socialità e messo in difficoltà le famiglie, specie da quando sono ripartite le attività produttive. Per tale ragione abbiamo voluto anticipare il più possibile la data di riapertura dei servizi 0-3 anni, confidando che questa scelta sia davvero il primo passo per un ritorno alla normalità che i nostri figli e le famiglie meritano, dopo mesi di immensi disagi". (Rpi)