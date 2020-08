Campania: De Luca, su sanità modello di efficienza e trasparenza, ben vengano controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania esprime massimo rispetto per ogni iniziativa controllo legalità e legittimità. Sollecitiamo tutti i controlli possibili e immaginabili, con grande tranquillità e massimo rispetto. Noi avremmo potuto utilizzare procedure eccezionali, non lo abbiamo fatto. Anche quando abbiamo fatto ospedale modulare in tempi rapidissimi abbiamo fatto gara pubblica, non chiamato imprese senza bando. Sempre utilizzato procedure ordinarie, dunque nessun problema: si facciano tutti i controlli di legalità. Per quanto ci riguarda ci presenteremo come modello di efficienza e trasparenza, sul piano nazionale. Intanto non ci distraiamo e continuiamo". Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)