- Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, sarà chiusa la stazione di Castellammare di Stabia, in entrata verso Napoli. L'annuncio in una nota che ha consigliato in alternativa di entrare alla stazione di Pompei ovest.(Ren)