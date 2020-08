Napoli: dalla giunta via libera all'accordo su arenili liberi con autorità portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale, presieduta dal sindaco de Magistris, ha approvato nella serata di ieri una delibera con la quale viene sancito l' accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e l'Autorità portuale per la concessione demaniale all'amministrazione di Palazzo San Giacomo di alcuni arenili cittadini come le spiagge di San Giovanni a Teduccio, Rotonda Diaz, Largo Sermoneta e la spiaggia delle Monache". L'annuncio in una nota dell'ente.(Ren)