Imprese: Cdp e comune Catanzaro firmano protocollo intesa per sviluppo infrastrutturale (2)

- “Cassa depositi e prestiti, mettendo a disposizione gratuitamente la propria struttura, ci aiuterà a procedere, step per step, verso la realizzazione di opere che hanno un rilevante impatto strategico per il territorio: Catanzaro, con questo nuovo tassello, vuole confermarsi quale modello positivo di buone pratiche, dando ulteriore sostanza al proprio ruolo di capoluogo di Regione”, ha aggiunto. “L’intesa con il comune di Catanzaro concretizza e rafforza la vicinanza e il supporto da parte di Cdp alle realtà del Sud, confermando ulteriormente il modello di coesione con il territorio e la comunità locale: con i servizi di consulenza tecnico-amministrativa vogliamo accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del paese al fianco degli enti locali, accompagnando le amministrazioni in tutte le fasi operative delle nuove iniziative strategiche per i territori, dalla pianificazione fino alla loro realizzazione”, ha aggiunto Tommaso Sabato, direttore di Cdp Infrastrutture e Pubblica amministrazione. (Com)