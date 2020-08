Campania: Pasquino (Centro democratico), nostro è vero progetto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna sottolineare un aspetto di questa campagna elettorale. Si è arrivati a una condizione per la quale non c'è più una scelta di natura di appartenenza a una forza politica (che si esprime in un campo del centro destra, del centro sinistra o del 5 stelle) ma c'è una evidente partecipazione al voto soltanto per convenienza. Noi abbiamo un'identità, siamo il Centro democratico: esprimiamo una politica di centro". Lo ha detto Raimondo Pasquino, coordinatore della lista centrista che sosterrà la corsa alla Regione del governatore uscente Vincenzo De Luca: "Una politica in cui le forze si incontrano e alla fine trovano una soluzione ai problemi che sono affrontati e quindi abbiamo la necessità di avere con noi la partecipazione di persone che sono ragionevoli". (segue) (Ren)