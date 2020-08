Campania: domani Ciarambino (M5s) a Scafati e a Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani doppia tappa salernitana per la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino". L'annuncio in una nota: "Alle ore 10.30, appuntamento a Scafati, in piazza Vittorio Veneto, incontro con comitati di cittadini per affrontare la problematica del fiume Sarno. Alle ore 12, appuntamento a Salerno, in piazza Italia, per un presidio con i cittadini davanti al Crescent, la grande incompiuta di Vincenzo De Luca. Saranno presenti parlamentari, candidati al Consiglio regionale, portavoce comunali e attivisti del Movimento 5 stelle".(Ren)