Piemonte: 300 mila euro per le scuole statali a rischio chiusura nei territori montani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte sostiene il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici statali nei territori montani anche per l’anno 2020-2021. Per questo la Giunta ha deciso la predisposizione di un bando per la concessione di contributi per complessivi 300.000 euro. Lo annuncia il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso. Le Unioni montane sedi di plessi scolastici potranno formulare, in accordo con gli istituti di riferimento, programmi capaci di garantire nelle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado l’impiego del personale necessario per assicurare il mantenimento dell’offerta in caso di accertate condizioni di sofferenza, documentata marginalità e rischio di chiusura. Inoltre, potranno provvedere alla razionalizzazione di situazioni di pluriclasse dove sono documentabili particolari disagi dovuti alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente e al tempo scuola previsto. Ogni programma dovrà considerare la dotazione dei servizi scolastici esistenti, la loro dislocazione e le caratteristiche geomorfologiche del territorio. (Rpi)