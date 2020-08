Piemonte: Regione, eliski anche nei giorni festivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrari invece Mountain Wilderness, Italia Nostra, Cai e Pro Natura, per i quali la legge va contro i valori alla base del vivere la montagna ed è palesemente in contrasto con la normativa sulla rete Natura 2000, ponendo il Piemonte fuori dall’Europa in tema di regolamentazione dell’attività di volo. Per le associazioni l’uso di elicotteri in montagna oltre determinate quote non dovrebbe essere consentito al di fuori delle attività lavorative e di soccorso, poiché contribuisce ad aumentare l’inquinamento e a danneggiare il paesaggio, mette a rischio la sopravvivenza delle specie animali, genera problemi di sicurezza e reca danni economici alle attività tradizioni come ad esempio i rifugi. Inoltre, è stato detto, l’eliski è un’attività di nicchia, praticata da meno dell’1 per cento degli sciatori. Arpiet, l’associazione degli esercenti degli impianti di risalita ha espresso una serie di perplessità rispetto a quanto previsto dalla Pdl sulla riduzione delle fasce di rispetto, che andrebbe a limitare la sicurezza per gli sciatori, e sulla possibilità di ampliamento dei fabbricati esistenti lungo le piste, che comporterebbe un rischio cementificazione. Sulla Pdl 72, Italia Nostra e Pro Natura si sono dette contrarie, in quanto la formulazione del testo farebbe pensare più che a piscine naturali a bacini di innevamento da utilizzare nel periodo estivo. Il gruppo Pd ha precisato che le piscine naturali hanno dimensioni molto ridotte rispetto a tali invasi e che, in paesi come la Francia, dove sono diffuse e opportunamente normate, si inseriscono perfettamente nel paesaggio circostante. I consiglieri della Lega hanno fatto alcune puntualizzazioni rispetto alla Pdl 66, in particolare sulla regolamentazione dell’eliski, mentre Luv ha domandato agli auditi se in questo tentativo di deregolamentazione ravvisino la possibilità di una liberalizzazione generalizzata. Infine il M5s ha chiesto quale sia il trend del turismo dolce e in che modo la pratica dell’eliski potrebbe impattare: i numeri, è stato spiegato, sono in aumento e si tratta di un settore trainante dell’economia regionale, mentre è stabile il numero di turisti che praticano sci fuoripista servendosi di elicotteri per la risalita. (Rpi)