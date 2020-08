Campania: Muscarà (M5s), grazie a nostro esposto non si svenderà stadio Collana di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muscarà ha aggiunto: "Una decisione resasi necessaria alla luce delle verifiche della commissione di ispezione regionale, istituita anche seguito delle nostre denunce e delle attività in commissione Trasparenza, che hanno evidenziato, come si legge nella stessa delibera, gravi criticità nella attività della direzione generale Risorse strumentali, relative alle modalità di esecuzione dei lavori sull'impianto da parte della concessionaria società Giano ed al controllo sull'esecuzione della convenzione". Quindi ha concluso: "Auspichiamo che si faccia presto chiarezza e che si possa risalire anche a eventuali responsabilità, con tanto di nomi e cognomi di chi, operando in modo per nulla trasparente e nel mancato rispetto delle regole, ha ritardato per chissà quanto la riconsegna di una struttura storica e fondamentale per i nostri giovani e per la città di Napoli". (Ren)