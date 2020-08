Abruzzo: esame progetto di legge urbanistica rinviato a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospiri ha aggiunto: "Le opposizioni oggi ci chiedono di poter ulteriormente sentire il parere delle associazioni, di possibili stakeholder, e siccome non vogliamo assolutamente forzare il dibattito, abbiamo accolto tale istanza all'interno di un perimetro ben definito, ovvero: la legge non torna in commissione e non ricomincia il proprio iter, provvedimento che eventualmente doveva essere formalmente richiesto da 10 consiglieri e doveva essere votato dall'aula, e non è avvenuto. Molto più semplicemente - ha osservato il presidente del Consiglio regionale - ho sospeso la discussione generale, demandando al presidente di commissione Marcovecchio di convocare due o tre sedute con la relativa audizione di eventuali associazioni, audizioni che peraltro a oggi non ci sono state richieste, fatta eccezione quella arrivata da parte del Wwf. Tale opportunità, eventualmente, darà modo anche alle opposizioni di presentare, in Aula, le proprie proposte di emendamento che, come annunciato dal consigliere Pd Blasioli, non avranno carattere ostruzionistico. E allora, nell'ambito di un patto tra gentiluomini - ha concluso sempre Sospiri -, accogliamo tale proposta pronti a recepire i buoni suggerimenti che ci attendiamo arrivare dalle opposizioni per migliorare ulteriormente una legge che oggi ha carattere strategico per rilanciare l'economia del nostro Abruzzo". (Gru)