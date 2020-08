Napoli: Panini e Palmieri, in arrivo assunzioni per personale scolastico ed educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta de Magistris ha approvato, a firma del vicesindaco e assessore al personale Enrico Panini e dell'assessore all'istruzione Annamaria Palmieri, nuove assunzioni di educatrici (asili nido)e di maestre per la scuola dell'infanzia a tempo determinato per il prossimo anno scolastico. Si attingeranno 18 educatrici dalla graduatoria esistente del Comune di Napoli e 135 maestre dalla graduatoria dell'ufficio scolastico regionale". Lo ha reso noto il Comune di Napoli: "Grazie ad alcune economie di bilancio manifestatesi durante l'esercizio 2020, si sono determinate le condizioni per procedere, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo 2020/2022 che avverrà entro il 30 settembre, all'incremento dello stanziamento dei capitoli di spesa relativi all'assunzione del personale educativo necessario per l'avvio del prossimo anno scolastico". (Ren)