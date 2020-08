Napoli: nasce lo sportello unico delle professioni su Superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nasce lo sportello unico delle professioni per la gestione ottimale del Superbonus al 110 percento (ecobonus e sismabonus). L'iniziativa scaturisce dal gruppo di lavoro promosso dall'Ordine degli architetti e ppc di Napoli e vede la partecipazione dell'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli e di Napoli nord, l'Ordine degli ingegneri del capoluogo campano, l'Acen, l'Agenzia delle entrate e le soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio di Napoli e provincia". L'annuncio in una nota. Il vicepresidente dell'Ordine degli architetti, Domenico Ceparano ha detto: "Si tratta di uno strumento operativo che permette, con le opportune sinergie, di garantire una risposta unitaria e qualificata alle attese dei tanti piccoli proprietari immobiliari creando opportunità di mercato per imprese e professionisti". Faranno parte dell'organismo: Domenico Ceparano (Architetti); Carmen Padula e Mario Michelino (dottori commercialisti Napoli); Antonio Tuccillo (dottori commercialisti Napoli nord); Vittorio Piccolo e Claudia Colosimo (Ingegneri); Marco De Napoli e Giovanna Russo Krauss (Soprintendenze); Stefano Russo e Diego Vivarelli (Acen). (Ren)