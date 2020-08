Napoli: via libera dalla giunta interventi adeguamento scuole per 150mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale ha approvato nella serata di ieri -su proposta dell'assessore Annamaria Palmieri - il progetto di manutenzione ordinaria relativo agli interventi di adeguamento funzionale degli spazi didattici delle scuole comunali in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19". Lo ha reso noto il Comune di Napoli: "Con la delibera si destinano 150mila euro alla manutenzione e ai piccoli interventi necessari alla riapertura in presenza e sicurezza dei circoli a gestione comunale del comparto 0-6 anni, su molte delle quali sono già in corso interventi finanziati con i fondi del Miur per l'allestimento delle aree esterne con ripavimentazioni, nuovi giochi e interventi di messa in sicurezza". (Ren)