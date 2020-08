Imprese: Cdp e comune Catanzaro firmano protocollo intesa per sviluppo infrastrutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e il comune di Catanzaro hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare la cooperazione tra le parti con l’obiettivo di identificare alcune iniziative strategiche per lo sviluppo del territorio e garantirne la concreta e rapida realizzazione. Stando al relativo comunicato stampa, Cdp fornirà attività di consulenza tecnico-amministrativa per sostenere la realizzazione di diversi progetti infrastrutturali fra cui: lavori di completamento delle opere interne al porto, interventi di adeguamento sismico e riqualificazione della scuola media Giuseppe Mazzini, adeguamento sismico e ricostruzione dell’ex scuola elementare Maddalena da adibire poi ad alloggi per le forze dell’ordine e le Forze armate, ampliazione dei cimiteri e realizzazione del nuovo impianto di depurazione comunale. “In un momento storico in cui tutti gli enti locali si trovano in difficoltà nel tradurre in termini operativi i propri progetti, poter contare sul supporto di Cdp rappresenta un fattore essenziale per superare le criticità: il comune di Catanzaro può vantare una pianificazione ampia e diversificata, già in stato avanzato, che ora potrà portare avanti, nella fase esecutiva, grazie alla consulenza specialistica di Cdp”, ha commentato il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, aggiungendo che gli interventi sui quali si incentrerà questa preziosa collaborazione, per un ammontare di circa 65 milioni di euro, sono inseriti nell’ambito di una programmazione di livello europeo che richiede il rispetto di precise tempistiche fissate nei cronoprogrammi. (segue) (Com)