Imprese: Eni e Ionity, a Palermo in servizio stazione ricarica ad alta potenza per auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni e Ionity, joint venture fra Bmw, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen (con i marchi Porsche e Audi) annunciano l’apertura oggi della prima stazione di ricarica ultra fast in Sicilia per le auto elettriche: si trova nella stazione di servizio Eni in via Ernesto Basile, in prossimità dell’uscita dell’autostrada A19, ed è composta da due colonnine Hpc da 350 chilowatt, in grado di rifornire, con meno di 20 minuti di ricarica, le attuali auto elettriche e quelle di nuova generazione. L’iniziativa, precisa Eni, è parte del piano di installazione di stazioni di ricarica ad altissima potenza lungo i principali assi di comunicazione stradale italiani e consente a tutti gli utenti di ricaricare le autovetture elettriche alla massima potenza, grazie allo standard europeo Ccs di ricarica in corrente continua. Quella di Palermo è la quarta stazione e si aggiunge a quelle già in funzione nella stazione di servizio Eni di Ceriale Sud sulla autostrada A10 Savona-Ventimiglia, a quella di Milano-Binasco, all'uscita della A7 che collega Milano a Genova e prossima alla strada regionale SP30 e a quella di prossima attivazione nella stazione Eni in Via Maccani, vicino all'accesso autostradale del centro di Trento e di facile accesso sia da Trento sud che da Trento nord. (Com)