Campania: Falco (Corecom), più di 500 ragazzi per webinair estivi contro il bullismo

- "Abbiamo registrato uno straordinario successo di partecipazione nel corso dei webinar estivi della campagna di prevenzione Scuola senza bulli. Sono oltre 500 i ragazzi che si sono connessi coinvolti grazie alla disponibilità dei centri estivi nelle cinque province campane". Lo ha detto Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, a margine dell'ultima tappa estiva presso l'Oratorio "San Sisto II" di Pagani (Sa) coordinato da don Giuseppe Pironti. Falco ha aggiunto: "Nella nostra regione ci sono cinquecento nuove sentinelle di legalità che hanno ricevuto informazioni preziose su come comportarsi in caso di presenza di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L'importanza è non far sentire da sole le vittime, valorizzare la forza del gruppo nello sconfiggere questi fenomeni, coinvolgendo famiglia, insegnanti, parroci e forze dell'ordine". Quindi ha conclluso: "Ma anche le informazioni su come la legge regola il cyberbullismo e i rischi seri che si corrono nel mettere in atto episodi di violenza e prevaricazione attraverso il web. Un'esperienza dalla quale abbiamo tratto tantissimi elementi utili per proseguire nella nostra attività di prevenzione". (Ren)