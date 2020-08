Fase 3: inaugurato sportello gratuito commercialisti a San Giorgio a Cremano (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Giorgio Zinno ha affermato: "Ringrazio l'Odcec di Napoli per l'opportunità offerta alla nostra comunità attraverso l'attivazione di un punto di consulenza gratuito che è in grado di fornire risposte ai tanti problemi che i cittadini, da soli, non riescono a risolvere". Il consigliere dei commercialisti partenopei, Vincenzo Tiby ha detto: "E' un'attività di prima informazione portata avanti dai commercialisti di San Giorgio per orientare la cittadinanza sui tanti bonus attivati nei precedenti decreti governativi e sull'annunciato 'bonus consumi' che consente di recuperare denari a chi effettuerà acquisti nei prossimi mesi. Lo sportello sarà insediato a partire dal mese di settembre presso la struttura comunale di via Cavalli di Bronzo, a disposizione di tutti i cittadini". (Ren)