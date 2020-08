Campania: Nappi (Lega), dal cabarettista De Luca non comprerei auto usata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da De Luca non comprerei neanche un’auto usata perché trucca il contachilometri”, lo ha dichiarato Severino Nappi candidato per la Lega alle Regionali in Campania intervistato da Il Mattino: "“Su lavoro, sanità e trasporti De Luca ha fallito. Ha dimostrato tutta la sua incompetenza, nascosta da un’esposizione mediatica cabarettistica. Già prima dell'emergenza Covid la Campania aveva la spesa dei fondi europei più bassa e il tasso di disoccupazione più elevati d’Europa”. Nappi ha aggiunto: “La Campania e il Sud ha energie e risorse sconfinate, serve però una guida giusta e competente per farle emergere”. Quindi ha concluso: "L’attivismo di Salvini in Campania è la dimostrazione che insieme alla Lega vogliamo un Sud forte e compettitivo”. (Ren)