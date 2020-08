Campania: Esposito (Silb-Confcommercio), basta accanimento su discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta guardarsi intorno su una qualsiasi spiaggia, su un treno regionale nelle strade della movida. Ovunque si vedranno persone molto vicine le une alle altre, spesso senza mascherina. Come mai tanto accanimento contro le discoteche che sono chiuse al 70% dall'8 marzo?", lo ha dichiarato in una nota Alessandro Esposito presidente Silb e consigliere del direttivo Fipe-Confcommercio: "La nostra categoria è fatta da imprenditori che da metà marzo hanno l'attività ferma. Nessun problema a rimanere chiusi, se si tratta di emergenza. Le istituzioni nazionali ci devono mettere in condizione di non licenziare e di poter pagare affitti e oneri. Le aziende costrette a rimanere chiuse devono ricevere contributi subito. Ci sono imprenditori che hanno fatto investimenti enormi per acquisire locali prima dell'emergenza sanitaria e che ora sono in profonda difficoltà. Abbiamo diritto ad avere risposte effettive, non promesse. In Campania certamente c'è stata maggiore attenzione dal presidente De Luca che ha consentito con alcune deroghe di lavorare sia all'aperto che al chiuso e in questo momento non è poco". (segue) (Ren)