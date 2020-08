Campania: Esposito (Silb-Confcommercio), basta accanimento su discoteche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esposito ha aggiunto: "È un settore che in Italia rappresenta un'eccellenza per qualità e numero di locali, siamo tra le prime tre regioni e sicuramente la prima del Centro-Sud. Parliamo, tra diretto e indiretto, di migliaia di persone (e quindi famiglie) coinvolte nel settore considerando anche bar man, bar lady, camerieri di sala, cassieri, sicurezza, addetti al controllo, hostess, dj, addetti alle pulizie e tutto ciò senza considerare quello che è l'indotto generato con i fornitori di beverage e varie. Una realtà imprenditoriale importante che chiede di avere risposte. Chiediamo inoltre la riapertura in sicurezza dei locali al chiuso". Quindi Alessandro Esposito ha concluso così l'intervento scritto in una nota: "Già oggi i locali all'aperto rispettano tutte le norme. In conclusione chiediamo che avvenga ciò che accade, sotto gli occhi di tutti, in altri ambiti del vivere sociale: su un treno, in un bar, in un ristorante, lungo una via, in una piazza stracolma, su una spiaggia. Le regole, o valgono per tutti o non valgono per nessuno". (Ren)