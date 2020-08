Napoli: Dema, vergognose le parole del senatore M5s Presutto contro de Magistris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il senatore Vincenzo Presutto interviene nella vita politica della città di Napoli, all'indomani di un consiglio comunale che ha sancito con ogni evidenza il senso di responsabilità dell'aula consiliare, e lo fa attaccando nuovamente il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l'operato della sua giunta". L'attacco arriva dal movimento Dema che in una nota ha spiegato: "All'indomani della seduta del consiglio comunale sulla votazione del rendiconto di bilancio, in cui è prevalso il senso di responsabilità di una maggioranza istituzionale in difesa e a sostegno della città di Napoli, il senatore pentastellato dalla sua pagina fb, commentando infatti il risultato di ieri, attacca duramente il sindaco e la sua amministrazione. Un attacco che non rende giustizia al lavoro di un'amministrazione che in questi anni e in questi mesi si è spesa con tutte le proprie forze per l'interesse della città e dei suoi cittadini. Le parole che si leggono dalla pagina fb del senatore, tra l'altro marito della consigliera comunale 5 stelle Marta Matano, 'tra poco ci divertiremo, sono commissario di vigilanza su Cdp' sono inaccettabili e non possono passare sotto silenzio". (segue) (Ren)