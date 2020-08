Napoli: Dema, vergognose le parole del senatore M5s Presutto contro de Magistris (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi l'augurio del movimento vicino al sindaco De Magistris: "Auspichiamo che il senso istituzionale prevalga su un sentimento che ne snatura il fondamento e che il senatore Presutto possa rivedere le sue inaccettabili affermazioni su una possibile ingerenza a danno della città, pur di attaccare il sindaco de Magistris. L'atto approvato ieri, dimostrazione di amore per la città, è il frutto di un lavoro politico e di rispetto delle istituzioni e non di accomodamento politico. Certo, tutto ciò è difficile da comprendere da parte di chi è stato disposto a ritrattare le proprie posizioni, dando vita ad un governo con la destra di Salvini e diventare la stampella politica delle peggiori azioni contro il Paese". Quindi ha concluso: "Siamo certi che la presidenza del Senato vigilerà affinché non accada che un Senatore della Repubblica minacci, utilizzando la propria funzione istituzionale, possibili ritorsioni che hanno l'effetto di provocare danni gravissimi alla città di Napoli solo per meri fini di interesse politico di parte". (Ren)