Imprese: Sace e Deutsche Bank al fianco di Astra Refrigeranti con Garanzia Italia

- Astra Refrigeranti ha sottoscritto con Deutsche Bank un finanziamento di cinque milioni di euro, della durata di 72 mesi, garantito da Sace con il programma Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, la liquidità ottenuta grazie al finanziamento verrà destinata al sostegno del capitale circolante e dei piani di investimento di Astra e sostenere i costi del personale dell’azienda, che ad oggi impiega 368 dipendenti. “Siamo felici di aver sostenuto, insieme a Deutsche Bank, una delle principali realtà italiane nel mercato nazionale e internazionale degli scambiatori di calore, che fa parte oggi di un Gruppo industriale leader nel mondo nel suo settore: con questa operazione rafforziamo una relazione già consolidata con l’azienda, che in passato ha beneficiato del sostegno di Sace, e confermiamo il nostro impegno al fianco delle imprese che affrontano le sfide imposte da questa delicata fase di ripartenza”, ha commentato Enrica Delgrosso, responsabile mid corporate del Nord Ovest di Sace”. “Siamo davvero felici ed onorati di aver chiuso la prima operazione Sace in Piemonte, sostenendo i piani di sviluppo e le esigenze di working capital di uno dei Gruppi storici della nostra Regione: rafforziamo ulteriormente la nostra relazione con il Gruppo Baglioni e la nostra partnership con Sace”, ha aggiunto Luca Cuntrò, responsabile regione Nord Ovest di Deutsche Bank. (Com)