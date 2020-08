Campania: Buompane (M5s), De Luca non ha nulla da dire su indagini su sanità regionale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trovo assolutamente inaccettabile e gravissimo quanto sta emergendo dall'inchiesta della Procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali in Campania durante l'emergenza sanitaria innescata dal Covid-19". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Giuseppe Buompane: "Durante la fase più acuta della pandemia, mentre l'Italia intera era scossa ed impaurita dal crescente numero di vittime, c'è chi si sarebbe prodigato per pilotare appalti. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulle gare della centrale per gli acquisti per enti sanitari, società partecipate, enti strumentali e altre Pa della Regione Campania". Buompane ha aggiunto: "Nel registro degli indagati c'è anche Roberta Santaniello, fedelissima del presidente De Luca e già dirigente del Pd di Avellino. Il fallimento della giunta uscente è evidente. E De Luca, che vorrebbe guidare la ripartenza della regione, non ha nulla da dire? Non possono essere le stesse persone a gestire le risorse che dovranno garantire la nostra salute in vista del prossimo autunno”. (Ren)