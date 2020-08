Piemonte: Regione, eliski anche nei giorni festivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, si è discusso delle proposte di legge 66 e 72 in tema di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. La Pdl 66 presentata dalla Lega in una congiunta delle commissioni terza e sesta, in particolare, prevede una serie di modifiche alle legge 2/2009 per quanto riguarda le responsabilità in capo a gestori degli impianti, amministratori locali e sciatori, le fasce di rispetto per la sicurezza degli impianti e delle piste e la pratica dell’eliski, che viene consentita anche nelle giornate festive su calendari che verranno decisi dai Comuni o dalle Unioni montane interessati. Normare le piscine naturali è quanto prevede invece la Pdl presentata dal Pd: si tratta di bacini artificiali, ubicati all’interno o all’esterno delle aree sciabili, le cui acque vengono depurate con procedimenti naturali per renderli balneabili, ampliando così l’offerta turistica per il comparto alpino nella stagione estiva. In tema di eliski, il Collegio Guide Alpine Piemonte si è detto a favore di una ripresa anche nei giorni festivi: lo stop avrebbe portato ad una perdita di 30 giorni di attività nell’arco della stagione sciistica, a danno delle attività economiche che gravitano attorno a tale pratica e per il lavoro delle guide stesse e dei maestri di sci. Il presidente ha inoltre spiegato che i poli principali in cui si pratica sono Alagna e Sestriere, in misura minore anche Limone e le valli Formazza e Argentera. A fronte di 53 stazioni che potrebbero essere sede di base per l’eliski, un numero molto ridotto dunque, che testimonia che il bacino di utenza è rimasto circoscritto. (segue) (Rpi)