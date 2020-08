Campania: Muscarà (M5s), grazie a nostro esposto non si svenderà stadio Collana di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di battaglie ad ogni livello istituzionale, siamo vicini a un grande risultato per la città di Napoli: lo storico stadio Collana non sarà svenduto a privati che ne faranno oggetto di business per pochi, sottraendolo alla fruibilità di tutti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5s Maria Muscarà: "Alla luce del nostro esposto alla Procura della Corte dei Conti, nel quale abbiamo segnalato tutte le criticità relative alla procedura di assegnazione della gestione alla società Giano e a presunte irregolarità nella realizzazione dei lavori, abbiamo costretto De Luca a nominare un commissario ad acta che si sostituirà alla direzione generale per le risorse strumentali nelle attività di vigilanza sulla correttezza e legittimità delle procedure e sulla correttezza dell'applicazione del contratto". (segue) (Ren)