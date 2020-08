Campania: Zinzi (Lega), Regione ha speso poco e male per Terra dei Fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo perlustrato la Terra dei fuochi, le 3500 discariche censite, il litorale Domitio, ma anche i depuratori per fare una panoramica dettagliata del territorio in modo da avere una visione chiara sugli interventi da fare e sui risultati che sono stati raccolti grazie al nostro lavoro". Lo ha detto il presidente della Commissione Terra dei Fuochi, Gianpiero Zinzi, il sopralluogo dall'alto fatto questa mattina con l'elicottero della polizia: "Nella nostra ricognizione con la polizia, che fa seguito a quella che abbiamo fatto già con la guardia di finanza, abbiamo posto particolare attenzione agli scarichi in mare perché riteniamo la nostra costa un bene preziosissimo che non deve essere lasciato al suo destino, vittima dei reati ambientali. Purtroppo abbiamo constatato che c'è ancora tantissimo da fare anche a causa del comportamento della Regione che, in questi cinque anni, non ha fatto registrare azioni incisive tali da affrontare il problema della Terra dei Fuochi e, più in generale, le problematiche ambientali". (segue) (Ren)