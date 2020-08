Campania: Vuolo (Lega), troppe ombre su sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si allarga a macchia d'olio l'inchiesta che vede coinvolte le strutture a cui è stata delegata dalla Regione Campania l'esecuzione dei tamponi per la rilevazione del coronavirus". Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputato leghista Lucia Vuolo in merito alle indagini della magistratura sulla sanità campana: "Troppe ombre sulla gestione sanitaria campana. Stiamo parlando della salute dei cittadini e chi doveva vigilare ha girato lo sguardo altrove. Non è più tempo degli show di De Luca applaudito a comando mentre promette fiumi di denaro. E' tempo di verità sulla gestione dell'emergenza sanitaria in Campania, che ad oggi, secondo quanto stanno ricostruendo gli inquirenti, è ben lontana dal quadro idilliaco che De Luca racconta nei suoi monologhi del venerdì".(Ren)