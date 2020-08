Imprese: da Cdp e Banca Alpi Marittime 10 milioni di euro al Gruppo Bottero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero Biagi, direttore generale di Banca Alpi Marittime, ha aggiunto che “nonostante il momento particolarmente difficile continuiamo a sostenere le imprese permettendo loro di rafforzare la loro capacità competitiva a livello nazionale e globale portando, inoltre, benefici a tutta la filiera: essendo una banca cooperativa, abbiamo nel Dna il sostegno alla comunità dove operiamo”. L’amministratore delegato del Gruppo Bottero, Marco Tecchio, ha infine affermato di essere “lieto di constatare come il mondo bancario italiano sostenga i piani di sviluppo delle società italiane anche in questa fase congiunturale non facile; facendo sistema possiamo consentire ad aziende solide e fortemente internazionalizzate, come Bottero, di perseguire i propri ambiziosi programmi di crescita competitiva in tutto il mondo” (Com)