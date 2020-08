Piemonte: amianto, 1,1 milioni per la bonifica di scuole e ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte destinerà oltre un milione di euro - per la precisione 1.161.800 euro - per la bonifica di manufatti contenenti amianto in scuole e ospedali. Lo prevede un bando pubblicato oggi, dedicato alla presentazione delle istanze per l’assegnazione delle risorse. I destinatari sono i Comuni, le Province, la Città metropolitana di Torino, le Asl e le aziende ospedaliere A darne notizia è l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte. Il bando prevede che gli edifici e le strutture oggetto di bonifica siano di esclusiva proprietà dei soggetti richiedenti. I contributi per la realizzazione delle attività di bonifica sono destinati alla copertura del 100% dei costi di rimozione, trasporto e smaltimento, Iva compresa, e del 100% degli oneri per la sicurezza, Iva compresa. L’importo massimo del contributo regionale assegnabile per ogni singola istanza è pari a 250.000 euro. Fra i beneficiari sono esclusi i Comuni inseriti nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, che usufruiscono degli incentivi stanziati da Stato e Regione per la bonifica dell’omonimo sito. Il termine per presentare le richieste di contributo agli uffici della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio è fissato al 30 ottobre 2020. Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 30 novembre 2022. (Rpi)