Campania: M5s, domani a Napoli conferenza su emergenza abitativa

- "Domani alle ore 11, al Parco Massimo Troisi a Napoli, in Viale 2 Giugno, la candidata alla presidenza della Regione Valeria Ciarambino illustrerà la proposta di programma finalizzata a una risoluzione dell'emergenza abitativa in Campania". Lo ha annunciato in una nota il M5s: "Saranno presenti parlamentari, consiglieri comunali, consiglieri municipali, attivisti e candidati al Consiglio regionale della Campania del Movimento 5 stelle". (Ren)