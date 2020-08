Imprese: Cdp e provincia di Sassari, protocollo intesa per edilizia scolastica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’avvio di questa collaborazione la nostra amministrazione potrà mettere in campo nuovi importanti strumenti per sostenere lo sviluppo di nuovi istituti scolastici che facciano della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale e sociale il loro punto di forza: ringrazio Cdp per l’attenzione mostrata verso il settore dell’edilizia scolastica che sempre più assume un ruolo centrale nella crescita delle giovani generazioni e della sicurezza dei nostri studenti: sono convinto che questo gioco di squadra rappresenti uno straordinario valore aggiunto proprio per l’esperienza del nostro partner, una collaborazione che verrà estesa anche ad altre opere pubbliche programmate dalla nostra amministrazione”, ha commentato Pietro Fois, amministratore straordinario della provincia di Sassari. “Il protocollo firmato oggi testimonia l’impegno di Cdp a fianco degli enti locali nell’accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del paese, attraverso finanziamenti mirati e mettendo a disposizione competenze e professionalità: in particolare, crediamo che il rinnovamento infrastrutturale degli edifici scolastici persegua le priorità di crescita sostenibile, coesione e sviluppo economico e sociale attraverso la creazione di ambienti di apprendimento non soltanto sicuri ma anche innovativi dal punto di vista pedagogico e funzionali all’utilizzo delle tecnologie digitali”, ha aggiunto Tommaso Sabato, direttore di Cdp Infrastrutture e Pubblica amministrazione. (Com)